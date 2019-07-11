23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6873
  • 6,4263
  • 257.819
  • 99204
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Japon uzay aracı Hayabusa2 Ryugu asteroidine ikinci inişini yaptı

Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı ikinci kez Ryugu asteroidine iniş yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japon Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2 uzay aracının nisan ayında Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Hayabusa2'nın, Ryugu asteroidine ikinci defa yaptığı inişte, Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili bilgiler sağlaması umulan numune toplama görevini başarıyla tamamlayarak asteroitten ayrıldığı kaydedildi.

Dünyadan 280 kilometre uzaktaki Ryugu'ya 22 Şubat'ta ilk defa iniş yapan Hayabusa2, nisan ayında bıraktığı patlayıcıyla asteroidin yüzeyinde yapay bir krater oluşturmuştu.

Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrin'de bombalı araç infilak etti: Ölenler var

Afrin'de bombalı araç infilak etti: Ölenler var

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

Terör örgütü PKK’da 'şimdi sıra kimde' korkusu

Terör örgütü PKK’da 'şimdi sıra kimde' korkusu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

İsrailli gazeteci yayını terk etti! Suud ailesine ağır küfür!

İsrailli gazeteci yayını terk etti! Suud ailesine ağır küfür!

G.Saray'a iyi haber! Diagne’ye talip oldular

G.Saray'a iyi haber! Diagne’ye talip oldular

AK Partili vekillerden gidenlere destek yok

AK Partili vekillerden gidenlere destek yok
 

POPÜLER HABERLER

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019