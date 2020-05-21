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Bilim-Teknoloji

Japon uzay mekiği ''Kounotori'' son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Japon insansız uzay mekiği 'Kounotori' isimli 6 ton yük taşıyabilen kargo aracı, uzaya yollandı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:25
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Japonya ulusal basınında çıkan habere göre, insansız kargo aracı Japonya'nın güneybatısında Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02.31'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı.

Son görevine gönderilen ve pazartesi ISS'ye kenetlenecek 10 metre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Kounotori, kalkıştan 15 dakika sonra 280 kilometre irtifada roket rampasından ayrıldı.

Hükümete bağlı Japonya Uzay Keşif Ajansınca (JAXA) ilk modeli 2009'da üretilen, 6 ton yük taşıma kapasiteli mekik, şimdiye dek ISS'ye yaklaşık 50 tonluk nakliyat gerçekleştirdi.

"Kounotori" Japonca'da "Şark leyleği" anlamına geliyor.

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

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