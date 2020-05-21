AA 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:25

Son görevine gönderilen ve pazartesi ISS'ye kenetlenecek 10 metre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Kounotori, kalkıştan 15 dakika sonra 280 kilometre irtifada roket rampasından ayrıldı.

Japonya ulusal basınında çıkan habere göre, insansız kargo aracı Japonya'nın güneybatısında Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02.31'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı.