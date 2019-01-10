Japonya, ABD'den 147 adet F-35 alacak

Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ulusal Kabinesi, F-35 alımı programında önceden onaylanmış 42 adet F-35'e ek 105 adet daha F-35 almak için yapılan satın alma planını onayladı. Bu satın alma ile Japonya toplamda sipariş edilen 147 adet F-35 ile programın en büyük uluslararası müşterisi ve F-35'lere en büyük toplu siparişi veren ülke oldu.

Halihazırda sipariş edilmiş 42 adet F-35A'nın yanı sıra, Japonya ayrıca ilk kez bir STOVL (kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen) versiyonunun satın alımını da onaylamış oldu. Ek 105 uçağın beklenen siparişinin, 63 adet F-35A ve gelecekte üretilecek ve teslim edilecek 42 adet STOVL jet olacağı tahmin ediliyor.

F-35'in üreticisi Lockheed Martin, her F-35 uçağının varyantını, yıl boyunca mümkün olan en düşük fiyata ve en düşük maliyetle sunmayı taahhüt ediyor.

Şirket konu hakkında şunları söylemişti:

“F-35 uçak sistemi olgunlaşmaya devam ettikçe ve günümüzün operasyonel ortamında olağanüstü görev etkinliği ve hayatta kalma kabiliyeti göstermeye devam ettikçe, uçağın çalışma ve üretilmesinde maliyetini düşürmeye odaklandık. İlk üretim sözleşmesinden bu yana maliyetleri zaten yüzde 60'tan daha fazla düşürdük ve F-35'i eski, daha az yetenekli uçaklara eşit veya daha düşük bir fiyata teslim etme ve sürdürme yolundayız. Kritik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ek F-35'leri sunmak adına ABD ve Japon hükümetlerinin yanı sıra endüstri ortaklarımızla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz.”