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Bilim-Teknoloji

Japonya H2A roketini uzaya gönderdi! ''Tam kapsamıyla kullanacağız''

Japonya, iki ayrı iletişim uydusu taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi. Uyduların yüksek hızda iletişim sağlayacağı ifade edildi.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 07:01 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 07:03
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Mitsubishi Ağır Sanayi ve Japonya Hava-Uzay Ajansının (JAXA) geliştirdiği uyduları taşıyan H2A roketi, güneybatıdaki Kagoşima'daki Tanegaşima Uzay Merkezinden fırlatıldı.

30 dakika sonra 300 kilometre irtifada taşıyıcısından ayrılan uyduların, önceki modelden 9 kat fazla çalışma süresi kapasitesiyle, yüksek hızda bilgi ve fotoğraflar servis edecek.

Fırlatılışa dair açıklamada bulunan Başbakan Suga Yoşihide, "Uyduları, ulusal güvenliğimiz ve kriz idaremizi güçlendirmek için tam kapsamıyla kullanacağız." dedi.

JAXA da uyduların, hem daha esnek hem de daha uzun süreli iletişim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

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