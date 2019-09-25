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Japonya insansız kargo aracını uzaya gönderdi

Japonya, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlara yaklaşık 5,3 ton malzeme tedarik edecek insansız kargo aracını H-2B roketiyle uzaya gönderdi.

  • Gökhan Ertaş - TM Dijital Haber Merkezi
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Japan Aerospace Exploration Agency'nin (JAXA) insansız kargo aracı Kounotori8'i taşıyan Mitsubishi Heavy Industries Ltd.'nin H-2B roketi dün Türkiye saati ile 19:05'de Kagoshima Eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve 15 dakika sonra planlanan yörüngeye girdi.
 
Japoncaya “beyaz leylek” anlamına gelen Kounotori8 ) insansız kargo aracı, yiyecek ve su ile deneyler için gerekli piller ve cihazlar da dâhil olmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara yaklaşık 5.3 ton malzeme tedarik edecek.
 
Aracın yaklaşık altı gün sonra, Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.
 
RUANDA'NIN İLK UYDUSU DA KARGO ARACINDA
 
Kargo aracında deneysel malzemelerin yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yörüngesine bırakılacak küp uydular da bulunuyor. Bunlardan biri de Ruanda'nın ilk uydusu olma özelliğini taşıyan RWASAT-1 küp uydusu.
 
Ruanda'nın ilk uydusu RWASAT-1, yerdeki uzaktan izleme istasyonlarından veri toplayacak ve iletecek bir iletişim yükü taşıyor. Uydu ayrıca, Dünya gözlemi için iki kamera taşıyor.

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