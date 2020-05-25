Japonya'nın ''Kounotori'' kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

AA 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:33

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), mekiğin, taşıdığı donanımlar ve ikmal malzemeleriyle istasyona ulaştığını duyurdu.

İstasyonun robotik kolunun 4 ton malzeme taşıyan 12 tonluk mekiği yakalayarak istasyona demirlemesini sağladığı bildirildi.

Mekikteki donanımlar arasında istasyondan dünyaya canlı yayın yapılmasını sağlayacak bir modül, bir teleskop ve bir de mikroskop bulunuyor.

Kounotori9, 21 Mayıs'ta uzaya fırlatılmıştı.

Adı Japonca'da "Şark leyleği" anlamına gelen Kounotori mekikleri, ilk modelinin 2009'da hizmete başlamasından bu yana ISS'ye yaklaşık 50 ton donanım ve malzeme taşıdı.

- UZAY İSTASYONUNDA 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖREV YAPIYOR



NASA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

Japonya'nın Kounotori mekikleri dışında Amerikan firmaları Northrop Grumman'ın "Cygnus", SpaceX'in "Dragon" isimli mekikleriyle ISS'ye kargo nakliyatı yapılıyor.

İstasyonda görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Progress" mekikleriyle taşınıyor.