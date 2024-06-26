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Bilim-Teknoloji

Jüpiter atmosferinin üst kısmında 'karmaşık yapılar' keşfedildi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi için 2021'de göreve yollanan James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'de 'Büyük Kırmızı Leke' adı verilen sürekli 'antisiklonik fırtınanın' yaşandığı bölgedeki atmosferin üst kısmında çeşitli karmaşık yapılar barındırdığını belirledi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Jüpiter atmosferinin üst kısmında 'karmaşık yapılar' keşfedildi
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Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, bilim insanları Webb teleskobuyla Büyük Kırmızı Leke'nin üzerindeki atmosferi inceledi. "Doğası gereği dikkat çekici olmadığı düşünülen bölgenin karanlık yaylar ve parlak noktalar gibi çeşitli karmaşık yapılara ev sahipliği yaptığını" tespit eden uzmanlar, normalde bölgeden yayılan ışığın Güneş ışığından kaynaklandığını belirterek, Jüpiter atmosferinin üst kısmının şeklini ve yapısını değiştiren başka bir mekanizma olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, fırtınanın yer çekimi dalgaları oluşturduğunu, bu dalgaların da atmosferin üst kısmına ulaşana kadar yukarı doğru hareket ettiğini ve tepeye ulaştığında da kırıldığını ifade etti.

JÜPİTER'DE YAŞAM ÜMİTLERİ

Dalgaların kırılmasından çıkan enerjinin de atmosferin üst kısmının yapısını şekillendirdiğine işaret eden uzmanlar, elde edilen bulguların ESA tarafından geliştirilen Jüpiter'de yaşam sorularını cevaplamak üzere başlatılan Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (JUICE) misyonuna yardımcı olacağını kaydetti.

İngiltere'deki Leicester Üniversitesinden ekip lideri Henrik Melin, incelenen bölgeyi normalde "sıkıcı" olarak nitelendirdiklerini ancak düşündüklerinin aksine Jüpiter'in şaşırttığını bildirdi.

BÜYÜK LEKE İLK OLARAK 1664 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gök bilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyü Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

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