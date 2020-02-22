Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde genç bir öte gezegen keşfedildi

22 Şubat 2020 Cumartesi12:04 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 12:04

Keşfedilen öte gezegenin, Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde, 5 milyon yıl yaşında ve bizden 330 ışık yılı uzakta olduğu belirtildi.

Gaia uzay aracının gökyüzü taramalarından elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 330 ışık yılı uzaklıkta, Jüpiter'in 10 katı büyüklüğündeki öte gezegen keşfini açıkladılar.

2MASS 1155–7919 b adı verilen öte gezegenin 5 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Radyometrik tarihlemeye ve diğer kanıtlara göre dünyamızın 4,5 milyar yıldan önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Araştırma ekibinin lideri Annie Dickson-Vandervelde yaptığı açıklamada, 2MASS 1155–7919 b'nin Jüpiter'in 10 katı olduğunu ve belki de oluşumu devam eden bir bebek gök cismine baktıklarını söyledi. Bilim insanı, Kepler misyonuyla daha önce keşfedilen öte gezegenlerin neredeyse tamamının 'yaşlı' gezegenler olduğuna da dikkat çekti.