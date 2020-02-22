İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    116829
Bilim-Teknoloji

Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde genç bir öte gezegen keşfedildi

Gökbilimciler, Dünya'mıza göreli olarak yakın ve yeni oluşmuş dev bir öte gezegen keşfettiler.

22 Şubat 2020 Cumartesi12:04 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 12:04

Keşfedilen öte gezegenin, Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde, 5 milyon yıl yaşında ve bizden 330 ışık yılı uzakta olduğu belirtildi.

Gaia uzay aracının gökyüzü taramalarından elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 330 ışık yılı uzaklıkta, Jüpiter'in 10 katı büyüklüğündeki öte gezegen keşfini açıkladılar.

2MASS 1155–7919 b adı verilen öte gezegenin 5 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Radyometrik tarihlemeye ve diğer kanıtlara göre dünyamızın 4,5 milyar yıldan önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Araştırma ekibinin lideri Annie Dickson-Vandervelde yaptığı açıklamada, 2MASS 1155–7919 b'nin Jüpiter'in 10 katı olduğunu ve belki de oluşumu devam eden bir bebek gök cismine baktıklarını söyledi. Bilim insanı, Kepler misyonuyla daha önce keşfedilen öte gezegenlerin neredeyse tamamının 'yaşlı' gezegenler olduğuna da dikkat çekti.

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu: Şimdi biz ne yapacağız

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı
Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Müslüman erkekler fişlensin
Müslüman erkekler fişlensin

Müslüman erkekler fişlensin

Müdahale tespit edildi
Müdahale tespit edildi

Müdahale tespit edildi

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.