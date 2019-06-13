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Jüpiter'in uydusu sofra tuzu ile kaplı

Araştırmacılar, Jüpiter'in uydusu Europa'nın yüzeyinin bazı kısımlarında görünen sarı rengin aslında sodyum klorür (sofra tuzu) olduğunu keşfettiler. Bu bileşen ayrıca deniz tuzunun da temel bileşenidir.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Caltech'teki gezegen bilimciler ve Caltech'in NASA için yönettiği Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) araştırmacılar, bu keşif ile Europa'nın tuzlu yer altı okyanusunun kimyasal olarak Dünya’nın okyanuslarına düşünülenden daha fazla benzeyebileceğini ifade ettiler.
 
Çalışma ekibi üyeleri, sodyum klorürün düz sofra tuzunu oluşturan şey olduğunu, bunun ise muhtemelen Europa'nın altında bulunan dev okyanustan geldiğini belirtiyorlar. Ekip ayrıca, dünya okyanuslarının tuzluluğunun da öncelikli olarak sodyum klorürden oluştuğuna dikkat çekerek bu gelişmenin oldukça heyecan verici olduğunu açıkladılar.
 
Kaliforniya Pasadena'daki Teknoloji Enstitüsünden yazar Samantha Trumbo, “Europa'nın yüzey bileşimi ve onun iç jeokimyası hakkındaki anlayışımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğer bu sodyum klorür iç kompozisyondan gerçekten yansıyorsa, o zaman [Europa'nın okyanusu] düşündüğümüzden daha fazla Dünya benzeri olabilir.” diye ekledi.
 
Gökbilimciler, Europa'nın yüzeyini araştırmak için Hubble Uzay Teleskobu, Galileo ve Voyager uzay araçlarından elde edilen verileri kullandı. Elde edilen veriler, dünyanın okyanuslarını bu kadar tuzlu kılan aynı bileşik olan sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorürün varlığını gösterdi. Bu, Europa'nın okyanusunun, daha önce düşünülenden daha fazla Dünya'nın veya Enceladus'un okyanusları gibi olduğunu gösterebilir ve aydaki hidrotermal faaliyetler hakkında bazı teorileri desteklemektedir.
 
12 Haziran'da Science Advances'te yayımlanan bulgu, sodyum klorürün yer altı okyanusundan türetildiğini garanti etmese de Europa'nın buzlu kabuğunda tabakalı olan farklı türdeki malzemelerin kanıtı olabilir.

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