9 Temmuz 2025 itibarıyla yörüngedeki ilk yılını başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-6A, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı.

TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay, 6 uydunun dünyanın üçte ikisini kapsama alanı içine aldığını ifade ederek "TÜRKSAT 6A kendi kısmetiyle geldi; çok yakın zamanda devreye almamıza rağmen Endonezya tarafına yayın yapan bir müşterimizi portföyümüze katmış olduk" dedi.

TÜRKSAT 6A olmasaydı bu kapasite satışını gerçekleştiremeyeceklerini ifade eden Atalay, "TÜRKSAT 6A üzerinden ilk ihracatımızı da yapmış olduk" diye konuştu.