İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9123
  • EURO
    47,7638
  • ALTIN
    4387.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

KAAN alan ülkeden yeni hamle! Bu kez TÜRKSAT 6A hedeflerinde

TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN alan Endonezya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ASELSAN tarafından geliştirilen Ku-Bant ve X-Bant haberleşme görev yüklerine sahip TÜRKSAT-6A üzerinden ilk ihracat gerçekleşti. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yaptığı açıklamada, '6 uydumuzla dünyanın üçte ikisi kapsama alanımız içerisinde. TÜRKSAT 6A kendi kısmetiyle geldi; çok yakın zamanda devreye almamıza rağmen Endonezya tarafına yayın yapan bir müşterimizi portföyümüze katmış olduk' dedi.

HABER MERKEZİ19 Ağustos 2025 Salı 23:16 - Güncelleme:
KAAN alan ülkeden yeni hamle! Bu kez TÜRKSAT 6A hedeflerinde
ABONE OL

9 Temmuz 2025 itibarıyla yörüngedeki ilk yılını başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-6A, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı.

TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay, 6 uydunun dünyanın üçte ikisini kapsama alanı içine aldığını ifade ederek "TÜRKSAT 6A kendi kısmetiyle geldi; çok yakın zamanda devreye almamıza rağmen Endonezya tarafına yayın yapan bir müşterimizi portföyümüze katmış olduk" dedi.

TÜRKSAT 6A olmasaydı bu kapasite satışını gerçekleştiremeyeceklerini ifade eden Atalay, "TÜRKSAT 6A üzerinden ilk ihracatımızı da yapmış olduk" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Ahlat'ta acı son! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.