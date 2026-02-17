İSTANBUL 17°C / 7°C
Bilim-Teknoloji

KAAN için klip çektiler, TUSAŞ kapıları açıldı

Milli Muharip Uçak KAAN için klip hazırlayarak büyük ilgi uyandıran öğrenciler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun davetiyle KAAN'ı görme hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

17 Şubat 2026 Salı 11:52
KAAN için klip çektiler, TUSAŞ kapıları açıldı
Çorlu Ortaokulu bilişim teknolojileri öğretmeni Arda Ünal, öğrencileriyle 12-18 Aralık'ta kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Uçan Hayaller, Minik KAAN'lar" adlı etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında maketler, resimler ve afişler yapan öğrenciler, çalışmaları için bir de klip hazırladı. Klip, yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü.

KAAN'ı görmenin hayaliyle maketlerini yapan Çorlu Ortaokulu öğrencileri, Demiroğlu'nun davetiyle TUSAŞ'ın yolunu tuttu.

Milli Muharip Uçak'ın hangarını ziyaret edip KAAN'a dokunan öğrenciler, TUSAŞ mühendis ve teknisyenlerine meraklı sorular sordu. Öğrenciler daha sonra TUSAŞ'ın ürettiği diğer hava araçlarının üretildiği alanları ziyaret etti, GÖKBEY Helikopteri'ne bindi.

Öğrenciler, ziyarete ilişkin duygularını, "İlk başta inanamadım ama gerçekmiş. KAAN'a dokunabildim, çok mutluyum o yüzden.", "TUSAŞ'ı görmeyi, uçakları görmeyi çok istemiştim. Bu benim hayalimdi ve gördüğüm için çok mutlu oldum.", "GÖKBEY, KAAN derken bir sürü uçak gördük, helikopter gördük. Çok güzeldi ama hemen bitti." sözleriyle dile getirdi.

TUSAŞ'ın konuya ilişkin paylaşımında ise "Henüz çok genç yaşta geleceğe dair bizlerle aynı hayali kuran ve aynı heyecanı paylaşan yeteneklerimizle birlikte gözümüz yükseklerde." ifadeleri kullanıldı.

