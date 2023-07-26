KAHİN geliyor! Türkiye yeni hamlesini resmen yaptı

Terör saldırılarına karşı önemli bir görev üstlenen jandarma teşkilatı için Türkiye, yeni bir projeye imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı , Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılayacak KAHİN projesini resmen başlattı.

KAHİN GELİYOR! TÜRKİYE YENİ HAMLESİNİ RESMEN YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla "Yapay Zeka Destekli Önleyici Kolluk Sistemi (KAHİN) Projesi" adlı yapay zeka tabanlı bir karar destek yazılım sistemi geliştirilecek.

SSB tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Data Boss AŞ ana yükleniciliğinde yürütülecek KAHİN Projesi'nin sözleşme imza töreni, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi.

ZAMANSAL VE MEKANSAL SUÇ TAHMİNİ YAPACAK

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk bölgelerindeki hırsızlık, uyuşturucu, trafik, göç, terör ve diğer suçların önlenmesine yönelik olarak her bir suç türüne özgü yapay zeka tabanlı zamansal ve mekansal suç tahmini yapacak bir karar destek yazılım sistemi geliştirilecek.

Proje kapsamında ayrıca, uzman personelin kural tabanlı olarak suç paternlerini tanımlayabilmeleri, tanımlanan suç paternleri üzerinden anomali tespiti yapabilmeleri ve önleyici aksiyonların alınması da mümkün olacak.