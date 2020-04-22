Kahve lezzet algısını değiştiriyor

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:47 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:47

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nden araştırmacılar, kahvenin tat algısı üzerindeki etkisini test ettiler. Yapılan çalışmada kahvenin kafeinsiz dahi olsa tat alma duyusu üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkarıldı.

156 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların kahve içmeden önceki koku ve tat alma duyuları test edildi. Kahve içtikten sonra katılımcıların tat ve koku alma duyuları bir kez daha test edildi. Kahve öncesi ve sonrası sonuçlar bariz bir şekilde farklıydı.

Tat alma duyusundaki değişiklik kafeinden kaynaklanmıyor

Yapılan çalışmada, kafeinli kahvenin koku alma duyusu üzerinde bir değişiklik ortaya çıkarmadığı belirlendi. Ancak tat alma duyusuna bakıldığında değişiklikler olduğu görüldü. Çalışmada, kahve içen insanların tatlı lezzetlere karşı duyarlılık kazandığı, acı lezzetlere karşı duyarlılıklarının ise azaldığı görüldü.

Webtekno'da yer alan habere göre, tat alma duyusunda ortaya çıkan bu değişikliği kafeinin yapabileceğinden şüphelenen bilim insanları, ikinci bir deneme yaparak katılımcılara kafeinsiz kahve içirdiler. Kafeinsiz kahve içen insanların tat alma duyusunda da kafeinli kahveyle benzer değişiklikler olduğu görüldü.

Araştırmacılardan Dr. Alexander Fjældstad, tat alma duyusunda değişikliği sağlayan etkiyi kahvedeki acı maddelerden bazılarının sağlamış olabileceğini söyledi. Fjældstad, “Zaten duyularımızın birbirini etkilediğini biliyoruz. Ancak tatlılık ve acı kaydımızın bu kadar kolay etkilenmesi sürpriz oldu” dedi.

Dr. Alexander Fjældstad, tat alma duyusunun değişiklikleri üzerine yapılacak çalışmaların, yiyeceklerdeki şeker ve kaloriyi azaltmak için kullanılabileceğini söylüyor. Fjældstad, benzer çalışmaların sonuçlarının kilo sorunu yaşayan veya diyabet hastaları için faydalı olabileceğini de sözlerine ekledi.