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Kahve uykuyu etkilemiyormuş 

ABD’nin Florida Atlantik Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi çay ve kahvenin uyku üzerinde ki etkisini araştırdı.

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Araştırmacılar, gönüllü 785 kişiyi toplam 5 bin 164 gün ve gece izleyerek ne kadar kafein, alkol ve nikotin tükettiklerini kayıt altına aldı. Elde edilen veriler, katılımcıların uyku süresini ve uyku verimliliğini kaydeden bilek sensörlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı. Çalışmada, nikotin ve alkol uykuyu bölerken, kafeinin uyku üzerinde etkisinin olmadığı görüldü. Florida Atlantik Üniversitesi’nden Dr. Christine Spadola, ‘Sleep’ dergisinde yazdığı makalede, “Uyku öncesi 4 saat içinde kafein alımı ile uyku parametrelerinin hiçbiri arasında ise bir ilişki gözlemlemedik” ifadesine yer verdi. Araştırmanın, kahve ve çayın uykuyu kaçırdığı yönündeki yaygın inanışın tersine şaşırtıcı sonuçlar sunduğuna işaret edildi. 

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