Kalp kasında kök hücre bulunmadığı tespit edildi

Daha önceki çalışmalarda saptanan bölünen hücrelerin yeni vasküler yapılar ve diğer dokuların oluşumu için bölündüğü manasına gelmekte.

Bildiğiniz üzere kalp kası hücreleri bölünme yeteneğine sahip değil. Buna karşın bazı çalışmalarda bu dokunun da vücudumuzdaki çoğu doku gibi kök hücrelere sahip oldğu ve kendini yenileyebildiği iddiası ortaya atılmıştı. Böylelikle bu iddia çürütülmüş oldu.

Çalışmanın sonucu üzücü ama yine de enseyi karartmamak gerek, eğer olumlu tarafından bakarsak kalp krizi gibi durumlarda kalp dokusunun rejenerasyonu tamamen olmasa da en azından iskemi dolayısıyla nekroze olan hücrelerin yerini skar dokusunun alması bile oldukça mühim bir onarım işlemi.

Ya skar dokusu da oluşmasaydı?

Yine araştırma esnasında farenin kalbindeki onarım dokusunun oluşumu engellendiğinde herhangi bir gelişme gözlemlenmemiş ve deney akut kardiyak rüptürle sonuçlanmış. Yani aslında olumsuz olarak baktığımız skar dokusu oluşumu bile oldukça faydalı bir onarım.

Örneğin miyokard infarktüsünün en dramatik komplikasyonları olarak ventriküler septal rüptürü ve serbest duvar rüptürünü sıralayabiliriz. Tabi bu durumların görülmesi için iskemi bölgesinin zayıf kollaterallere sahip olması gibi bazı risk farktörlerinin de eşlik etmesi gerekiyor ancak küçük bir doku kaybının bile yerinin doldurulamaması ciddi sonuçlarla sonlanabilirdi.

(Donanım Haber)