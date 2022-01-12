Kanada'da sentetik DNA kullanılarak dünyanın en küçük anteni yapıldı

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:51

Sonuçları "Nature Methods" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Montreal Üniversitesinden araştırmacılar, ışığı bir renkte alan ve proteinle etkileşimine göre farklı bir renkte geri ileten insan saçının binde birinden daha küçük anten geliştirdi.

Bir organizmanın gelişmesi, yaşaması ve yeniden üremesi için gerekli tüm yönergeleri içeren DNA'nın yapı taşlarının kendiliğinden kurulma özelliğinden yararlanan araştırmacılar, birbirine kenetlenen Legolar gibi hareket eden kısa sentetik DNA dizileri kullanarak, proteinlerin işlevlerini tanımlayabilecek DNA bazlı floresan nanoantenler üretti.

5 nanometre uzunluğundaki antenin reseptörleri, hedef protein belirli bir biyolojik işlev gösterdiğinde proteinin yüzeyindeki moleküllere kimyasal tepki vererek, farklı bir sinyal üretiyor. Bu sinyallerin ne anlama geldiği, antenin yaydığı ışıktan tespit ediliyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri nanoanten sayesinde ilk defa alkalen fosfataz enziminin birçok biyolojik molekül ve ilaçla etkileşimi gerçek zamanlı olarak tespit edebildiklerini, bu enzimin birçok kanser türü ve bağırsak iltihabıyla bağlantılı olduğunu aktardı.

Geliştirilen yeni teknolojinin, özellikle yeni ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor.