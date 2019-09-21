21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kangal robot 'Surkan' görücüye çıktı

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Erbatur ve ekibi tarafından, insanların girmesinin istenmediği ama insanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlarda kullanılabilmesi amacıyla geliştirilen dört bacaklı robot 'Surkan', TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez görücüye çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı Doktora Öğrencisi Beste Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik alanda uzman olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Erbatur ve ekibinin projesi olan "Surkan"ın, dört bacaklı hidrolik bir robot olduğunu söyledi.

Bahçeci, "Surkan"ın dört bacaklı olduğu için engebeli arazilerde, tekerlekli araçların rahat giremeyeceği yerlerde rahat hareket edebildiğini ifade etti.

Bu robotların arama-kurtarma çalışmaları, askeriye için yük taşıma gibi insanların girmesinin istenmediği ama insanın yardıma ihtiyacı olduğu herhangi bir yerde kullanılabildiğini anlatan Bahçeci, "Bizim robotumuzun benzerlerinden farkı belinde iki eklem bulunması. Bu eklemlerden biri dönme, diğeri ise aşağı yukarı kıvrılma hareketi sağlıyor. Bu bir araştırma projesi. Bu eklemlerin, robotun hızına, yürüyüşüne, koşmasına ve zıplamasına olan etkilerini araştırıyoruz." dedi.

Projenin 5 yıl sürdüğünü, ilk olarak yürüme testlerini yaptıklarını ardından bir revizyona gittiklerini, çalışmaların devam ettiğini belirten Bahçeci, Doç. Dr. Erbatur'un yanında şimdiye kadar bu projede 3 doktora, 3 yüksek lisans, 1 de lisans öğrencisinin çalıştığını ifade etti.

"Surkan" projesi öncesinde internet ortamında ve piyasada şu ana kadar nelerin yapıldığını araştırdıklarını, ardından bunu geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bahçeci, ilk önce bilgisayar ortamında robotun boyu ve eklemleriyle ilgili simülasyonların yapıldığını anlattı.

Ardından robotun mekanik aksamlarının çizildiğini ve parçaların üretildiğini aktaran Bahçeci, montaj işleminden sonra robotun kodlama evresinin gerçekleştirildiğini, yapacağı fiziksel harekete göre ayrı programların yapıldığını söyledi.

Bahçeci, bu robotun hayatın içinde yer alabilmesi için sanayinin talebinin önemli olduğuna değinerek, kullanım yeri ve amacı doğrultusunda gelecek talebe uygun robot üretilebileceğini vurguladı.

Dev tatbikatta bu kez balistik füze kullanıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ölümüyle Türkiye'ye yasa boğdu... Memleketine uğurlandı

Ölümüyle Türkiye'ye yasa boğdu... Memleketine uğurlandı

Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

O tehlike anne karnına kadar ulaştı! Zeka geriliğine neden olabilir

O tehlike anne karnına kadar ulaştı! Zeka geriliğine neden olabilir

'Surkan' görücüye çıktı

'Surkan' görücüye çıktı

28 Şubat darbesinin mimarları bakın nerede yaşıyor?

28 Şubat darbesinin mimarları bakın nerede yaşıyor?

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Mısır ayakta! Darbeci Sisi karşıtı protestolar sürüyor

Mısır ayakta! Darbeci Sisi karşıtı protestolar sürüyor
 

POPÜLER HABERLER

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Gören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşkınlık yaşıyor

Gören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşkınlık yaşıyor

Başkan Erdoğan, Akıncı'ya imzasını attı

Başkan Erdoğan, Akıncı'ya imzasını attı

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019