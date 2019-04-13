14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kara deliğin yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Bilim insanları Olay Ufku Teleskobu'nun (EHT) bir kara deliği ilk kez görüntülendiği fotoğrafları geçtiğimiz günlerde tüm dünyayla paylaşmıştı. Ancak Messier 87 (M87) galaksisinin merkezindeki kara deliğe bakan tek teleskop EHT değildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Araştırma Konseyi ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin öncülüğünde başlatılan Olay Ufku Teleskobu projesinde (EHT) bir kara delik ilk kez görüntülenmişti. EHT, M87'nin ortasındaki kara deliğin olay ufkuna odaklanırken, NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi aynı hedefi daha geniş bir şekilde ele alıyordu. Ve bu gözlemlerle elde edilen görüntü, kara deliğin nasıl etkileyici bir ortama olduğunu gözler önüne serdi. 
 
Chandra ekibi, Pazartesi günü paylaşılan kara delik görüntüsünde yakalanan parlak parçacıkların göz kamaştırıcı görüntüsü hakkında ek bilgi verdi.
 
Ekip tarafından yapılan açıklamada, "Chandra kara deliğin kendisini göremese de, görüş alanı EHT'lerden çok daha büyük, bu yüzden kara delik etrafındaki yoğun yerçekimi ve manyetik alanların başlattığı yüksek enerjili parçacıkların jet gaz akıntısının tam uzunluğunu görebiliyor. Bu jet, galaksinin merkezinden bin ışık yılından fazla bir uzaklığa kadar uzuyor." denildi.
 
İşte kara deliğin çevresinde olup bitenleri daha geniş bir perspektiften görmemizi sağlayan o görüntü:
 
 
Her galaksinin M87'de olduğu gibi merkezinde de süper kütleli bir kara delik barındırdığı düşünülüyor
 

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019