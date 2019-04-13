Kara deliğin yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Araştırma Konseyi ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin öncülüğünde başlatılan Olay Ufku Teleskobu projesinde (EHT) bir kara delik ilk kez görüntülenmişti. EHT, M87'nin ortasındaki kara deliğin olay ufkuna odaklanırken, NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi aynı hedefi daha geniş bir şekilde ele alıyordu. Ve bu gözlemlerle elde edilen görüntü, kara deliğin nasıl etkileyici bir ortama olduğunu gözler önüne serdi.

Chandra ekibi, Pazartesi günü paylaşılan kara delik görüntüsünde yakalanan parlak parçacıkların göz kamaştırıcı görüntüsü hakkında ek bilgi verdi.

Ekip tarafından yapılan açıklamada, "Chandra kara deliğin kendisini göremese de, görüş alanı EHT'lerden çok daha büyük, bu yüzden kara delik etrafındaki yoğun yerçekimi ve manyetik alanların başlattığı yüksek enerjili parçacıkların jet gaz akıntısının tam uzunluğunu görebiliyor. Bu jet, galaksinin merkezinden bin ışık yılından fazla bir uzaklığa kadar uzuyor." denildi.

İşte kara deliğin çevresinde olup bitenleri daha geniş bir perspektiften görmemizi sağlayan o görüntü:

Her galaksinin M87'de olduğu gibi merkezinde de süper kütleli bir kara delik barındırdığı düşünülüyor