Kara deliğin yıldızların oluşumuna katkı sağladığı gözlemlendi

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 14:51 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:51

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözleme dayanan ve kara deliklerin yıldızları yutmalarının yanı sıra onların oluşumunu sağlayabileceklerini gösteren çalışma Nature dergisinde yayımlandı.

Çalışma ile 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Henize 2-10 galaksisindeki kara deliğin yıldızların oluşumunda nasıl etkili olduğu gözler önüne serildi.

Henize 2-10 galaksisinde kara deliğin varlığına ilişkin ilk kanıtları 2011 yılında ortaya koyan ve şu anki çalışmanın baş araştırmacısı Amy Reines, "Başından beri Henize 2-10'da olağan dışı ve özel bir şey olduğunu biliyordum, şimdi Hubble kara delik ile kara delikten 230 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız oluşum bölgesi arasındaki bağlantının çok net bir resmini sağladı." ifadelerini kullandı.

Reines, bu gelişmenin kara deliklerin evrende nasıl ortaya çıktığına dair gizemin çözülmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Araştırmanın baş yazarı Zachary Schutte, Hubble Uzay Teleskobu'nun kara deliğin yıldızların "doğumunu" sağladığını ortaya koyan kanıt ve görüntüleri yakaladığını ifade etti. Kara deliğin yıldızların doğumunu bastırmadığını aksine dışarı doğru yıldız akışı sağladığını belirten Schutte, bunun "sürpriz" olduğunu söyledi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, uzaya fırlatıldığı 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Bugüne kadar gözlemlenen kara delikler, yıldızları yutmasıyla biliniyor.

