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Bilim-Teknoloji

''Kara Şahin'' ilk kez pilotsuz uçtu

Kara Şahin helikopterinin, pilotsuz ilk otonom uçuş testini başarıyla geçtiği açıklandı.

DHA12 Şubat 2022 Cumartesi 15:33 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:33
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ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Salı günü yaptığı açıklamada Kara Şahin helikopterinin pilotsuz ilk otonom uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu. Helikopter, 30 dakika boyunca kokpit içi otomasyon sistemiyle yönetildi.

DARPA açıklamasında Hava Mürettebatı Kokpit İçi Otomasyon Sistemi (ALIAS) programıyla, 5 Şubat'ta insansız Kara Şahin helikopterinin, ilk uçuşunu yaptığını belirtti. Programın amacının görüş zorluğu veya iletişim kopukluğu olduğunda pilotlara yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi. DARPA açıklamasında "ALIAS, mevcut uçaklara yüksek düzeyde otomasyon eklenmesini kolaylaştıran, güvenli mürettebatı azaltılmış operasyonlara olanak tanır" ifadeleri yer aldı.

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