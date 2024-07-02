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Bilim-Teknoloji

Karasal hizmetin zor olduğu çöl, deniz gibi alanlar Türksat ile dünyaya bağlanıyor

Türksat, karasal hizmetin zor olduğu çöl, deniz gibi alanları uydular üzerinden dünyaya bağlarken yeni uydularla hizmet kalitesini de artırdı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 11:55 - Güncelleme:
Karasal hizmetin zor olduğu çöl, deniz gibi alanlar Türksat ile dünyaya bağlanıyor
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Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Uzaydaki Gözleri" başlıklı dosyasının 9'uncu haberinde, Türksat'ın "evrensel hizmet" kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalara yer verildi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Türksat'tan edindiği bilgiye göre, Türkiye, yörüngeye fırlattığı her uyduyla haberleşme alanında dışa bağımlılığını ortadan kaldırıyor.

Uydular, özellikle televizyon yayıncılığı sektöründe yerli içeriklerin gelişmesine ve ihracatına katkı sağlarken Türkçeyi de uyduların kapsama alanındaki coğrafyada daha fazla konuşulur duruma getiriyor.

Yerel televizyon yayıncılığı sektörüne, ulusal ve uluslararası alanda var olma imkanı sunan uydularla çok sayıda bölgesel kanal tüm ülkeye ve yurt dışındaki vatandaşlara erişilebilir kılınıyor.

- İNTERNETLE DÜNYAYA BAĞLANIYORLAR

Ayrıca, uyduların data kapasitesi olarak tanımlanan Ka Bant kapasitesiyle Türkiye, komşu ülkelerin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya ve Güney Afrika gibi geniş bir kapsama alanına internet hizmeti veriyor.

Hatta Türksat 5B başta olmak üzere, uydular üzerinden karasal altyapıyla erişilemeyen çöl, deniz gibi alanlara internet altyapısı sağlanabiliyor. Eğer talep edilirse tüm kapsama alanında yer alan bölgeye, uyduların geniş bant veri kapasitesiyle hizmet sunulabiliyor. Şu anda ticari anlaşmalar kapsamında Orta Doğu ve Güney Afrika'da birçok ülkeye söz konusu hizmet veriliyor.

- TÜRKSATVSAT İLE DAHA AZ MALİYETLE HABERLEŞME MÜMKÜN

Kurum, TürksatVSAT hizmetiyle televizyon yayıncılığının yanı sıra ses, veri, internet, intranet, acil durum haberleşmesi, VPN ve çoklu ortam (multimedia) gibi hizmetleri de tek ya da paket halinde sunuyor.

Türksat haberleşme uyduları üzerinden coğrafi şartlara bağlı kalmaksızın güvenilir, kaliteli ve kesintisiz hizmet garantisi sunan TürksatVSAT, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin haberleşme ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Şirket, çeşitli bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalarla, söz konusu kurumların merkez ve taşra teşkilatları arasında hızlı ve etkin haberleşmeyi sağlayacak teknik altyapı hizmetleri sağlıyor.

Kamu kuruluşları TürksatVSAT kullanarak, daha az maliyetle, daha güvenli bir şekilde haberleşiyor. Ülke genelinde ve yurt dışında yaygın şube ve temsilcilikleri bulunan kurumlar, TürksatVSAT hizmetleriyle hızlı, güvenli ve interaktif iletişim ağı sisteminin sahibi oluyor.

- KÖY OKULLARI TÜRKSATVSAT İLE İNTERNETE KAVUŞTU

Okullara Türksat AŞ'ye ait haberleşme uyduları üzerinden internet hizmeti sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ile Türksat AŞ arasında 2019'da başlatılan işbirliğiyle köy okulları da internetle buluşturuldu.

Coğrafi şartların zorluğu nedeniyle internet kablo ve fiber altyapı hizmetinin götürülemediği binlerce köy okulu TürksatVSAT antenleri kurularak dünyaya bağlandı.

Bu kapsamda, 1277 köy okulu internete kavuşurken Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle internetin hızı 100 megabitin üstüne çıktı. VSAT antenleriyle Türksat uyduları üzerinden yüksek hızda internet hizmetinin, altyapısı olmayan tüm okullara ulaştırılması hedefleniyor.

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