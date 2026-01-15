Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e bilgi veren Kurbanov, ülkedeki sınır koruma birliklerinin çağdaş teknolojilerle donatılmasına ilişkin çalışmaları anlattı.

Kurbanov, sınır koruma birlikleri bünyesinde Bayraktar İHA'larla donatılan özel bir birimin oluşturulduğunu belirterek "Bayraktar insansız hava araçlarıyla donatılan yeni bir özel birim devreye alındı." dedi.

Kasım 2023'te Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Afganistan sınırında bulunan Surhanderya'daki bir askeri birliğe yaptığı ziyaret sırasında, Bayraktar TB2 İHA uçuşları gösterilmişti ancak bugüne kadar Özbek makamlarınca Bayraktar İHA'larının alındığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.



Kardeş ülkeye Türk hattı