Kargalar bir nesnenin ağırlığını tahmin edebiliyor

ABD’de yapılan bir araştırma, kargaların nesnelerini ağırlığını tahmin edebilmek için rüzgârda sallanmasını izlediklerini ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi'nden Sarah Jelbert, “Rüzgârın nasıl estiğine dayanarak çıkarım yapıyorlar; hafif rüzgâr hafif nesneleri hareket ettirebilir, ancak ağır nesneler taşıyamaz.” dedi.

Araştırmacılar, "Nesnelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğu sonucuna ulaştığımız kargalar, bu özellikleri doğrudan deneyimlemek zorunda kalmadan rüzgâr gibi doğal olaylarla çıkarımlar yaparak bulabiliyorlar." açıklamasında bulundular.

Daha önce yapılan araştırmalarda da kargaların 7 yaşındaki bir çocuğun muhakeme yeteneğine sahip olduğu gözlemlenmişti.