Kargo aracı uzay istasyonuna ulaştı

4 Mayıs'ta Falcon 9 Block 5 roketi ile Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarıyla fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotların bilim ve araştırma görevlerinde kullanacağı iki buçuk ton malzeme taşıyan Dragon kargo kapsülü, istasyona başarıyla ulaştı.

ISS'de bulunan Kanadalı astronot David Saint-Jacques, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun yaklaşık 400 kilometre yukarısındaki Dragon kapsülünü istasyona kenetlemek için Canadarm2 olarak bilinen robot kolunu kullandı ve başarılı bir yakalama görevi gerçekleştirdi.

Dragon uzay aracında bin 477 kilogram ağırlığında 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyaller bulunuyor. Bu rakamın 698 kilogramı bilim donanımı, 345 kilogramı mürettebat tedariki, 342 kilogramı araç ekipmanı, 75 kilogramı bilgisayar içermektedir. Dragon'un basınçsız gövdesindeki harici donanım 965 kilogramdır. Bu ise NASA'nın Pasadena, Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından geliştirilen yeni nesil Orbiting Karbon Gözlemevi (OCO-3) olacak.

While the station was traveling over the north Atlantic Ocean, astronauts @Astro_DavidS and @AstroHague grappled @SpaceX #Dragon at 7:01 am ET using the space station’s robotic arm Canadarm2. #AskNASA | https://t.co/9BvHATIiSE pic.twitter.com/OqgiuoTfRy