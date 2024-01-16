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Bilim-Teknoloji

Karlı yollar Togg'a engel olmadı! Yerli otomobil başarılı performansını ortaya koydu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki karlı yollarda test sürüşü yapıldı. Togg, kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı yollarda başarılı performansını ortaya koydu.

AA16 Ocak 2024 Salı 19:19 - Güncelleme:
Karlı yollar Togg'a engel olmadı! Yerli otomobil başarılı performansını ortaya koydu
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Adını karla kaplı ovalardan alan ve yılın 6 ayında kışın etkili olduğu Karlıova ilçesinde yaşayan Sedat Bingöl (35) ve Gökhan Şensoy (37), sahibi oldukları Togg'un T10X modelinin performansını görmek için karlı yolda sürüş yapma kararı aldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu karla kaplı yolda sürüş yapan Bingöl ve Şensoy, Togg'un başarılı performansını ortaya koydu.

Sedat Bingöl, AA muhabirine, aracını 2 ay önce aldığını söyledi.

Otomobilli ilçedeki ağır kış şartlarında deneyerek olumlu sonuç aldığını belirten Bingöl, "Otomobil gayet iyi, denemeyi başarıyla geçti. Aracı aldıktan sonra hemşehrilerimiz de karda, buzda, çamurda deniyor ve almaya karar veren çok kişi var. Siparişler yetişmeyebilir." diye konuştu.

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