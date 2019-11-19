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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Katlanan telefon geri geliyor

Motorola, 15 yıl önce ilk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören, ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürecek.

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BBC’nin haberine göre, 6.2 inç ekrana sahip yeni akıllı telefon katlandığında, gelen bildirimler dış yüzündeki daha küçük bir ekranda görülüyor. ABD’de 26 Aralık’ta 1500 dolar fiyatla satılmaya başlanacak telefon, diğer pazarlara daha sonra sunulacak. 

İLGİ GÖRMEYEBİLİR

Ancak uzmanlar, cihazın küresel akıllı telefon satışlarında pek bir etki yaratmasını beklemediklerini söyledi. IDC Analisti Fransisco Geronimo, “Herkesin sorduğu soru, bu katlanır cihazın Motorola’nın kaderini değiştirip değiştirmeyeceği, çünkü piyasa payları çok çok küçük. Dürüst olmak gerekirse, değiştireceğini sanmıyorum” dedi. 

 

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