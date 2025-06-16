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Bilim-Teknoloji

Katliam teknolojisine Avrupa'dan ilk ret... İsrailli stantlara siyah branda çekildi

Fransa, İsrail'e ait 4 savunma sanayi standını, bomba ve saldırı silahlarını sergilediği gerekçesiyle Paris Airshow'da kapattı. İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'nın 'son dakika' kararını kınadığını açıkladı. İşte haberin detayları...

İHA16 Haziran 2025 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
Katliam teknolojisine Avrupa'dan ilk ret... İsrailli stantlara siyah branda çekildi
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Fransa, Paris Airshow'daki İsrail şirketine ait 4 standı bomba ve diğer saldırı silahlarını sergiledikleri için siyah brandalarla kapattı.

İsrail-İran Savaşı dördüncü gününde devam ederken Fransa'nın ev sahipliğindeki Paris Airshow'da bulunan İsrailli şirketlere ait stantları gece saatlerinde siyah brandalarla kapattı. Fransa, kararı İsrailli şirketlerin bomba ve diğer saldırı silahlarını sergiledikleri gerekçesiyle aldığını açıkladı. Fransız bir yetkili, kararın İsrailli firmaların Fransız güvenlik kurumunun stantlardan silahların kaldırılması yönündeki talimatına uymaması üzerine Fransız yetkililerden geldiğini söyledi. Ayrıca, kararın İsrail tarafına bildirildiği belirtildi.

Stantların Elbit Systems Rafael, IAI ve Uvision tarafından kullanıldığı aktarılırken donanımı sergilenmeyen üç küçük İsrail standının ve bir İsrail Savunma Bakanlığı standının açık kaldığı öğrenildi.

İSRAİL'DEN KINAMA

İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'nın "son dakika" kararını kınadığını açıkladı. Kararı "çirkin ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren bakanlık, Fransız tarafını, Fransız savunma sanayileriyle rekabet eden İsrail teknolojilerini bir kenara itmek için "siyasi mülahazaların" arkasına saklanmakla suçluyor. Bakanlık, kendilerine son anda bilgi verildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta insan hakları kuruluşları Gazze'de yaşananları gerekçe göstererek İsrailli firmaların Paris Airshow'a katılımın yasaklanması için mahkemeye başvurmuştu. Fransa'da Danıştay ardından da Temyiz Mahkemesi Cuma günü verdiği kararla İsrailli firmaların fuara katılabileceğine hükmetti. Yüzbinlerce kişinin gezebileceğini fuarda kinetik silahların sergileneceğini savunan Fransız yetkililer de harekete geçerek kinetik silahların sergilenmesi yasağını ihlal etmekle suçladığı İsrailli firmalara ait stantların kapatma kararı aldı.

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