Kearney'den ''metaverse'' uyarısı

Kearney değerlendirmesinde, sözü edilen teknolojilerin henüz çok yeni olduğu belirtilerek, "Bu teknolojilerin üzerinde çok fazla duman var ama henüz yeterince ateş yok." denildi.

Bu platformlardaki "sahiplik" iddiasının gerçek olmayabileceği uyarısı yapılan değerlendirmede, "Metaverse trenine binmekte acele etmeyin. Şirketler metaverse, Web3, bio-artırılmış gerçeklik gibi yeni gelişen teknolojilerle ilgili rüzgara kendilerini kaptırmamalı." ifadelerine yer verildi.



Bu teknolojilerin zaman içinde internet teknolojisinin bizzat kendisi gibi ücretsiz bir nitelik kazanabileceği görüşüne yer verilen raporda, internetin omurgasını oluşturan World Wide Web'in kaynak kodunun 1993'te açık şekilde yayınlandığı, metaverse, Web3 veya bio-artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerin de benzeri bir yönelim alabileceği kaydedildi.



Web3'te sahiplik iddiasında bulunan şirketleri onaylayanlar önemli bir risk alıyor. Yeni teknolojilere hak ettiklerinden fazla fiyat biçmeyin." denilen raporda, tüketicilerin yeni teknolojilere nasıl tepki göstereceğinin de bilinmediğine işaret edildi.



Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur da şirketlerin teknolojiye değil, teknolojiyle elde edilmesi hedeflenen sonuçlara odaklanması gerektiğini belirterek, "Amaç müşterileri kontrol etmek değil onlara daha iyi hizmet etmek olmalı. Teknolojinin kendisi bir strateji değildir, mevcut stratejiyi hayata geçirmenin bir yoludur." ifadelerini kullandı.