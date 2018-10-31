Kepler Uzay Teleskobu resmi olarak öldü

Bir mühendislik harikası olan Kepler; uzay araştırmaları için müthiş sayılabilecek sonuçları elde etmeyi başardı. Yapılan basın toplantısında; Kepler uzay teleskobunun resmi olarak da öldüğü ifade edildi.

Kepler Uzay Teleskobunun Yerine Hangisi Kullanılacak?

Nasa, yaptığı basın toplantısında; “arabanızın 1 mil uzakta olduğunu ve bu arabanın üzerindeki 1 pireyi tespit etmeye çalıştığınızı düşünün. Kepler işte tam da bunu yapmaya çalışıyordu” ifadelerine yer verdi Kepler ve takip misyonu K2, araştırmacıların gezegenlerin inanılmaz derecede yaygın olduğunu keşfetmesine destek verdi.

Yaklaşık olarak 2681 ötegezegenin varlığını keşfetti ve doğruladı. Her ne kadar Kepler resmi olarak ölmüş olsa bile, yerine geçecek olan uzay teleskobu şu anda hazır.

TESS isimli bu yeni uzay teleskobu ile birlikte, çok daha fazla gezegenin keşfedileceği NASA tarafından belirtildi.

Kepler Uzay Teleskobu, evren anlayışının temeli olarak kabul edilen sürekli genişlemeyi kanıtlamıştır. Şu bir gerçek ki Kepler; tüm evren bilgi sistemlerini alt üst etmeyi başaran nadir teknolojik ürünlerden bir tanesiydi.

(Technotoday)