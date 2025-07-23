KERKES entegreli TOGAN, IDEF 2025'te sergileniyor

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, STM mühendislerince geliştirilen ve geçen yıllarda kabulleri tamamlanan, Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi, STM'nin milli gözcü İHA'sı TOGAN'a entegre edildi.

Yapılan testlerin ardından, KERKES teknolojisi ile donatılan çok sayıda TOGAN'ın, Türk güvenlik güçlerine teslimatları gerçekleştirildi.

KERKES teknolojisiyle donatılan TOGAN, IDEF 2025'te de yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sınırları aşan milli teknolojilerle, Gök Vatan'daki hakimiyeti perçinlemeye devam ettiklerini belirtti.

Görgün, "Taktik İHA'larımızın GNSS olmayan sahalarda görev yapmasını sağlayan KERKES teknolojimizi, milli gözcü İHA'mız TOGAN'a entegre ederek, Mehmetçiğimizin hizmetine sunduk. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, mini İHA'larımız, karıştırma, yanıltma, köreltme gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Muharebe ortamında oyun değiştirici teknolojilerimizle ordumuza güç vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen STM ailesini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

- "AMACIMIZ GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİYLE MUHAREBE ALANINDA İLETİŞİM OLMADIĞINDA DA GÖREVİNE DEVAM EDEBİLEN PLATFORMLARI SAHAYA SÜRMEK"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de milli mühendislik gücüyle geliştirdikleri taktik mini İHA sistemlerinin terörle mücadelede etkin kullanıldığını ve ihracat başarıları yakaladığını kaydetti.

Güleryüz, "Amacımız, sadece KARGU, TOGAN, BOYGA gibi uçan bir platform ortaya koymak değil. Yapay zeka, makine öğrenmesi, bilgisayarlı görü gibi geleceğin teknolojilerini bir araya getirerek muharebe alanında iletişim olmadığında da görevine devam edebilen platformları da sahaya sürmek. Bu doğrultuda, Türkiye'ye kazandırdığımız KERKES kabiliyeti ile İHA'ların, elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirmesini sağladık. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra iki farklı ülke tarafından aktif olarak kullanılan gözcü İHA TOGAN'a KERKES'i entegre ederek, yeni ürünlerimizin teslimatını ordumuza gerçekleştirdik. TOGAN'dan sonra ailemizin vurucu üyelerine de bu kabiliyeti kazandırıyoruz." diye konuştu.

- KERKES İLE ELEKTRONİK HARP TEHDİDİNİN BERTARAF EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

SSB ile STM arasında, 23 Ağustos 2019'da Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.

Sofistike bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zeka algoritmaları ile STM mühendislerinin geliştirdiği KERKES Projesi 2022'de başarıyla tamamlandı ve teslim edildi. Bu teknoloji ile mini/mikro sınıfı İHA'lar, GNSS'in (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) olmadığı durumlarda, artık gece ve gündüz şartlarında görev icra edebiliyor.

KERKES, harita ve sensör verileriyle İHA'nın konumunu belirliyor. GPS'in çalışmadığı ya da engellendiği durumlarda bile İHA'ların rotasını kaybetmeden uçmasına olanak tanıyor. Bu sayede elektronik harp saldırıları etkisiz hale geliyor.