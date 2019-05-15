Keşif gözetleme araçları filosuna yenileri ekleniyor

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan AB projesi kapsamında, batı sınırlarında gözetleme yapmak amacıyla ASELSAN tarafından üretilen keşif gözetleme araçlarından 20'si yarın düzenlenecek törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin batı sınırlarında keşif gözetleme aracı tedariki için İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce AB projesi hazırlandı.

Proje kapsamında, 57 zırhlı keşif gözetleme aracı üretimi için 29 Mayıs 2017'de yapılan ihaleyi kazanan yüklenici ASELSAN ile sözleşme imzalandı.

Yapılan sözleşme doğrultusunda 20 aracın üretimi tamamlandı.

Yapımı tamamlanan araçlar, ASELSAN'ın Yenimahalle'deki Macunköy Tesisleri'nde yarın düzenlenecek törenle Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Edirne ve Kırklareli'de görevli hudut birliklerince kullanılacak bu araç ve sistemler sayesinde düzensiz göçmen ve kaçakçılar rahatlıkla tespit edilebilecek. Böylece Türkiye-AB sınır hattı güvenliğine önemli bir katkı sağlanacak.

Kalan 37 aracın ise ağustos ayında teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi.

ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Üretilen araçlara, ASELSAN ürünü "ACAR" kara gözetleme radarı, "ŞAHİNGÖZÜ-OD" elektro-optik sensör sistemi, 9661 V/UHF kara telsiz sistemi ve "SEDA" atış yeri tespit sistemi entegre edilecek.

Yine ASELSAN tarafından tasarlanan "SECANS" güvenlik yönetim yazılımıyla araçlardaki tüm sensörlerin kontrolü ve bir arada çalışabilmesi sağlanacak.

Araç üzerindeki sensörler sayesinde gece ve gündüz olumsuz hava koşullarında askeri birliklerin kısa/orta/uzun menzilde mobil gözetleme ihtiyacı karşılanacak.

Radarla tespit edilen bir hedef ya da atış yeri, tespit sistemiyle tespit edilen bir keskin nişancı atışı, sayısal harita üzerinde koordinatlarıyla belirlenerek termal kamerayla gözetlenebilecek ve takip altına alınabilecek.

Toplam 29 milyon 676 bin 883 avro maliyetli projenin yüzde 75'i Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA), yüzde 25'i ise ulusal bütçe tarafından karşılanıyor.