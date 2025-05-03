İSTANBUL 18°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2025 Cumartesi / 6 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Kıbrıslılar TEKNOFEST'e akın etti: Güçlendiğimizi hissettim

TEKNOFEST KKTC'ye katılan Kıbrıslılar, festivalin ülkelerinde düzenlemesinden dolayı gurur duyduklarını aktardı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Kıbrıslılar TEKNOFEST'e akın etti: Güçlendiğimizi hissettim
ABONE OL

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale katılan Kıbrıslı vatandaşlar da unutulmaz anlar yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Emine Sütçü, etkinlikten dolayı gurur duyduklarını söyledi. KKTC'de ilk defa böyle bir etkinliğe şahit olduklarının altını çizen Sütçü, "Bunu yapan canımız Türkiye. Torunumla birlikte geldim. O da çok mutlu oldu." dedi.

Coşkulu bir gün kutladıklarını anlatan İbrahim Ercüment de "Çok hoşuma gitti. TEKNOFEST'i düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. Devamını bekliyoruz. Yeni silahlarımız ve dronlarımız çok hoşuma gitti. İlk gördüğümde içim kıpır kıpır oldu. Güçlendiğimizi hissettim." diye konuştu.

Servet Köse ise Türkiye'nin 20 sene önce İsrail'in heronlarını aldığını anımsatarak, "O dönem 'Biz neden yapmayalım?' demiştik. Türk istediği zaman her şeyi başarabilir. Şu anda gördüğünüz gibi insanlar buraya boşuna gelmedi. Bu ürünleri savunma sanayimize kazandıran Bayraktar grubuna ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in heyecanlı bir etkinlik olduğundan bahseden Cahit Tahsin Göneç, alana ilk adımı attıktan sonra heyecandan titremeye başladığını belirterek, en çok AKINCI, HÜRJET ve KIZILELMA'nın ilgisini çektiğini dile getirdi.

Mahmut Toprak da etkinliğin kendilerini heyecanlandırdığını anlatarak, "Türk savunma sanayisinin bu denli gelişmesi bizi de çok şaşırttı. Sizi seneye bir daha bekliyoruz. Milli şuur ve iradenin en zirve noktası burası bizim için." dedi.

Alana ilk girdiğinde kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Melinay Taş, "Ülkemizin böyle uçaklar yapması çok heyecan verici." ifadesini kullandı.

Hüseyin Delibaş ise duygularını, "Tüylerim diken diken oldu. İlk defa bu uçakları gördüm. Gözlerimden yaş gelecek gibi oldu. Türkiye'nin yaptıkları bizim için gurur kaynağıdır. Bu organizasyonu yapan herkesten Allah razı olsun." sözleriyle paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.