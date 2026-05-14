Kıtalararası füze yarışında yeni açıklama: En az birkaç yıl ilerideyiz

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, kıtalararası balistik füze Sarmat'ta kullanılan teknolojilerde diğer ülkelerden en az birkaç yıl ileride olduklarını söyledi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Makine Mühendisleri Birliği Kongresi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sarmat füzesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Manturov, sistemde hedeflere ulaşmak için modern teknolojilerin kullanıldığını belirterek, "Bu konuda sahip olduğumuz bilgilere göre, yabancı ülkelerden en az birkaç yıl ilerideyiz." dedi.

Manturov, Sarmat'ın savaş yükü bakımından Batılı muadillerini "birkaç kat" aştığını anlatarak, bu anlamda özellikle ABD'deki sistemleri kastettiğini ifade etti.

Rus savunma sanayisinin üretim ve ihracat performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Manturov, ülkedeki savunma sanayisi şirketlerinin toplam üretimini 2025'te yüzde 21 artırdığını bildirdi.

Makine ürünleri ihracatının geçen yıl yüzde 28 arttığını aktaran Manturov, Rus ekipmanlarının nükleer santral ve diğer enerji üretim tesislerinin inşasında yaygın kullanıldığını, motor, ağır makine, demir yolu ve tarım makineleri alanlarındaki Rus teknolojilerinin de yurt dışında talep gördüğünü kaydetti.

Manturov, savunma sanayisi alanında askeri-teknik işbirliği kapsamında 2025'te 15 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini belirterek, mevcut sipariş portföyünün bu tutarın yaklaşık 5 katına ulaştığını söyledi.

Savunma sanayisi şirketlerinde sivil üretimin payının da arttığına işaret eden Manturov, "Özel askeri operasyondaki görevlere rağmen sivil amaçlı ürünlerin payı artıyor ve yüzde 30'u aştı." ifadesini kullandı.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, kıtalararası balistik füze "Sarmat"ın test edilmesi amacıyla 12 Mayıs'ta fırlatıldığını bildirmişti.

