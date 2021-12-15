Kıyamet Buzulu ile ilgili korkutan açıklama! 5 yıl ömür biçildi

star.com.tr 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:27

Batı Antarktika'daki yer alan Thwaites Buzulu, eridikten sonra deniz seviyelerindeki yükseltme potansiyeli nedeniyle, Kıyamet Buzulu olarak adlandırılır. CBS News'e göre buzul yaklaşık boyutu 74.000 mil kare (120 bin km kare), bu da kabaca Florida'nın büyüklüğü demek.



ABD'li bilim adamlarından oluşan bir ekip, bu hafta Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında, buzulun üçte birini destekleyen doğu buz sahanlığında yeni çatlakların oluştuğunu bildirdi. Araştırmacılar, uydu görüntülerine dayanarak, 'Kıtadan okyanusa buz akışını yavaşlatmak için bir baraj görevi gören tabaka, buzulun altına sızan ılık su nedeniyle kavrayışını kaybediyor gibi görünüyor.' açıklamasında bulundular.

KIYAMET BUZULU İÇİN 5 YIL ÖMÜR BİÇİLDİ

Bilim insanlarının açıklamasında ayrıca, "Bu yüzen buz tabakası parçalanırsa, Thwaites Buzulu hızlanacak ve deniz seviyesinin yükselmesine katkısı %25'e kadar artacak ve beş yıl kadar kısa bir sürede parçalanabileceğini görüyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Araştırmaya göre, Antarktika'daki en hızlı eriyen buzullardan biri, bugün küresel yıllık deniz seviyesinin yükselmesine %4'e kadar etkiliyor. Çatlakların yılda 2 km (1,2 mil) gibi yüksek bir oranla buz sahanlığının orta kısmına doğru ilerlediği bildirildi.

Uluslararası Thwaites Buzulu İşbirliği ABD Baş Koordinatörü Jeoloji Profesörü Ted Scambos Salı günü BBC'ye verdiği demeçte, "Muhtemelen on yıldan daha kısa bir süre içinde buzulun önünde dramatik bir değişiklik olacak. Hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış çalışmalar buna işaret ediyor.' dedi.

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