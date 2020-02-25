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Bilim-Teknoloji

Kızıl gezegende çok sayıda deprem tespit edildi

Mars'ın sık sık sallandığı ortaya çıktı. Keşif aracı InSight, kızıl gezegende sismik aktivite belirledi. Mars'ta hafif şiddette çok sayıda depremi artçı sarsıntının takip ettiğini tespit etti.

25 Şubat 2020 Salı17:51 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:51

Mars’ın sismik olarak aktif bir gezegen olduğu kanıtlandı.

2018 Kasım’ında Mars’a inen NASA’nın keşif aracı InSight, kızıl gezegende 450 dolayında deprem tespit etti.

Sarsıntıların büyük bölümü hafif şiddette.

Keşif aracındaki yer hareketleri algılayıcısıyla kaydedilen depremlerin 24’ünün büyüklüğü, 3 ile 4 arasında.

Bunlar, tespit edilen yüzlerce depremin en şiddetlisi.

Mars'ta depremleri artçı sarsıntıların takip ettiği de belirlendi.

Mars'ı mercek altına alan bilim insanları, sismik olarak aktif bir gezegen olduğunu düşündüklerini sıklıkla dile getiriyordu.

Bu, keşif aracı InSight’ın elde ettiği verilerle kanıtlanmış oldu.

Kaynak: AP, Reuters

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