ABD'li pilotlar Türkiye'nin yükselişine şapka çıkardı: KIZILELMA bizi korkutuyor

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi füze kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olması dünya basınında yankı buldu.

Amerikan savaş uçağı pilotları da Bayraktar KIZILELMA'nın paylaşılan test videosunu izleyerek Türkiye'nin insansız savaş uçağına ve özelliklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Videoyu inceleyen pilotlar, uçağın kabiliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişini vurguladı.

Youtube platformundaki 'The Mover and Gonky Show' adlı kanalda havacılık ve savunma sektörüne ilişkin gelişmeleri yorumlayan jet pilotları 'Mover' rumuzlu C.W. Lemoine ile 'Gonky' rumuzlu Trevor Hartsock, MURAD-100A AESA radar ile GÖKDOĞAN füzeli KIZILELMA görüntüsü karşısında adeta şok yaşadı.

ABD'Lİ PİLOTLAR ŞAŞKINA UĞRADI

KIZILELMA'nın 28 Kasım 2025 tarihli sarsıcı görüntülerinden etkilendikleri gözlenen pilotlar, Türk insansız savaş uçağının hedefine kendi AESA radarıyla güdümlendiği gerçeğine inanmakta güçlük çekti.

"YANİ DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Emekli donanma pilotu Trevor Hartsock, KIZILELMA'nın otonom şekilde havalanıp otonom olarak operasyon icra edebilme ihtimaline dikkat çekerek insansız savaş uçağı konseptinin gerçeğe dönüştüğünden bahisle, "Vay canına. Bu gerçekten harika. Yaptıkları şeye şapka çıkarıyorum" dedi.

GÖKDOĞAN füzeli ateşlemenin ayrıntılarına vakıf olmayı çok istediğini ancak gizlilik nedeniyle Türkiye'nin teknik detayları paylaşmasını beklemediğini dile getiren Hartsock, "Gösteri bence harika. Yani, kendi kendine yeten, tamamen otonomsa, bu harika. Yani daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Fakat bu beni biraz korkutuyor" yorumunda bulundu.

Türk savunma sanayiini yakından takip ettiği gözlenen Hartsock, "Sınırları zorluyorlar. Yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Kendi havacılık ve savunma teknolojilerini geliştiriyorlar ve bence bu harika. Yani bu konularda diğer ülkelere çok fazla bağımlı olmak istemezsiniz ve onlar da ellerinden geleni yapıyor" dedi.

LEMOINE: SAVAŞTA İLK TÜKENECEK OLAN HAVA-HAVA FÜZESİDİR

ABD'li savaş uçağı pilotu C.W. Lemoine ise "Hemen hemen Viper (F-16) boyutunda" dediği KIZILELMA'nın kendi AESA radarıyla jet motorlu bir hedefe kilitlendiğini, ardından bu hedefi GÖKDOĞAN füzesiyle vurduğunu hatırlattı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nun KIZILELMA test atışı sonrası yaptığı konuşmadan alıntılar yapan Lemoine, GÖKDOĞAN füzesinin insansız bir uçaktan ateşlenerek hedefini vuran ilk görüş ötesi füze olduğunu vurguladı.

Lemoine, KIZILELMA'nın yanında GÖKDOĞAN füzesinin Türkiye tarafından üretilmesinin önemine de değinerek şunları söyledi: "Bence işin haber değeri taşıyan diğer kısmı yerli füzedir. Burada bundan pek bahsetmedim. Kendi görüş ötesi menzilli füzenizi üretebilmek çok önemli. Çünkü hepimiz biliyoruz ki savaştayken ilk tükenecek olan nedir? Yani, bu füzeleri ve insansız hava araçlarını seri olarak üretebilirseniz...Sırf bu yüzden bile, tek başınıza avantajlı hale gelirsiniz. 10 bin füze ve 500 İНА üretebilmeniz bile yeterli. Bu sizin kuvvet çarpanınız. Çünkü bunun için pilot yetiştirmenize de gerek yok. İstediğiniz kadar İHA koyabilirsiniz. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır."

Türkiye'nin havacılıkta yeni bir dönemin kapısını araladığından bahseden Amerikalı pilotlar, başka kendi ülkeleri olmak üzere Çin ve Rusya'nın buna nasıl cevap vereceğini merakla beklediklerini kaydediyor.

