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Bilim-Teknoloji

Kızılelma MİUS dünya radarında! Resmi sayfadan duyurdular

Dünya radarına giren Kızılelma MİUS yabancı oyuna ekleniyor. Oyunun resmi sayfasından MİUS'a dair kısa bir görüntü paylaşıldı.

21 Nisan 2022 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:30
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Cube Software tarafından geliştirilen Modern Warships isimli oyunda yeni güncelleme ile birlikte Baykar Savunma imzalı Bayraktar "Kızılelma" MİUS da yer alacak.

Yeni nesil teknolojileriyle Türkiye'nin gücüne güç katacak olan Kızılelma MİUS, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

KIZILELMA MİUS DÜNYA RADARINDA!

Kızılelma son olarak yabancı bir video oyununa ekleniyor. Modern Warships adlı aksiyon oyunu gerçek savaş gemilerini ve jetlerini esas alıyor. BAYKAR Savunma tarafından geliştirilen Kızılelma MİUS da oyuna ekledi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Oyunun resmi hesabı haberi sosyal medyadan duyurdu. Bayraktar MİUS Türk dronu, mayıs ayında oyuna eklenecek.

Kızılelma kısa pistli gemilere, iniş ve kalkış özelliklerine sahip olacak. Bu sayede deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu sayede Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.

Düşük radar izi sayesinde zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirebilecek. 5 saat havada kalması hesaplanan Kızılelma'nın ilk uçuşunu 2023'te yapması planlanıyor.

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