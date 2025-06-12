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Bilim-Teknoloji

KIZILELMA'dan bir başarı daha: Havacılık tarihine altın harflerle yazıldı

Dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza atan ve yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Söz konusu uçuş testine ait bir paylaşımda bulunan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, paylaşımında o anlara ait görüntülere de yer verdi.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
KIZILELMA'dan bir başarı daha: Havacılık tarihine altın harflerle yazıldı
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA'nın test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor.

Milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

TC-OZB4 kuyruk numaralı PT4, test uçuşunda gerçekleştirilen sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarılı bir şekilde tamamladı.

BAYKAR Teknoloji Lideri Srul.uk Bayraktar, söz konusu uçuş testine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

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