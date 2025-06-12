Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA'nın test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor.

Milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

TC-OZB4 kuyruk numaralı PT4, test uçuşunda gerçekleştirilen sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarılı bir şekilde tamamladı.

BAYKAR Teknoloji Lideri Srul.uk Bayraktar, söz konusu uçuş testine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar #KIZILELMA PT-4 ✈️����



�� AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi

�� AB-Assisted Takeoff Aerodynamics System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/ag4DwUGoTg — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 12, 2025

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.