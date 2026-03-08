İSTANBUL 11°C / 6°C
Bilim-Teknoloji

KKTC'nin sesi TÜRKSAT'la dünyaya yayılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamu yayıncısı BRT TV, TÜRKSAT ile yapılan teknik işbirliği sayesinde yayın alanını genişletti. Kanalın yayını artık İngiltere'den Malezya'ya uzanan geniş bir coğrafyada izlenebiliyor.

8 Mart 2026 Pazar 09:44
KKTC'nin sesi TÜRKSAT'la dünyaya yayılıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kamu yayıncısı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT TV), yaptığı açıklamada, TÜRKSAT ile BRT TV arasında gerçekleştirilen teknik işbirliği sayesinde KKTC'nin yayın coğrafyasının devasa bir ölçeğe taşındığını bildirdi.

TÜRKSAT'ın gelişmiş uydu filosu üzerinden sağlanan yeni yayın mimarisi sayesinde BRT TV'nin İngiltere'den başlayarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı kapsayan Türkistan hattı üzerinden Endonezya ve Malezya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede izlenebilir hale geldiği aktarılan açıklamada, Türksat 6A uydusunun, BRT TV'nin sinyal kalitesini ve erişim gücünü Güney Asya'nın derinliklerine kadar taşımaya başladığı ifade edildi.

Bu imkan sayesinde yayınların Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi yüksek nüfus yoğunluğuna sahip havzalara güçlü ve kesintisiz biçimde ulaşır hale geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa-Asya ekseninde çoklu bölge erişimi sağlayan yapı, BRT TV'yi yerel bir yayıncıdan küresel bir medya platformuna dönüştürdü. TÜRKSAT uydu filosunun sunduğu geniş kapsama alanı sayesinde artık KKTC'nin kültürü, sanatı, tarihi ve toplumsal perspektifi doğrudan dünyaya tanıtılabiliyor."
