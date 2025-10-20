İSTANBUL 20°C / 11°C
Komşuda HİSAR-O paniği: Stratejik bağımsızlığın ilanı

Yunan medyası, Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Hisar-O'yu 'ulusal direncin sembolü' olarak nitelendirirken, Ankara'nın savunma sanayisindeki atılımlarının küresel dengeleri etkilediğine dikkat çekti. Yunan basını, Hisar-O'nun sadece teknik bir üstünlük değil, aynı zamanda 'stratejik bağımsızlığın ilanı' olduğu

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Komşuda HİSAR-O paniği: Stratejik bağımsızlığın ilanı
Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden Pentapostagma, Türkiye'nin hava savunma alanında geliştirdiği Hisar-O sistemine geniş yer ayırdı.

Haberde, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerleme "ulusal direncin, teknolojik gelişmenin ve stratejik öngörünün sembolü" olarak nitelendirildi.

SEÇKİN ÜLKELER ARASINDA

Pentapostagma analizinde, hipersonik füzelerden sürü dronlara kadar çeşitlenen tehditlerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin, "kendi gökyüzünü tamamen yerli imkanlarla koruyabilen seçkin ülkeler arasına girdiğini" vurguladı. Haberde, Hisar-A, Hisar-O ve Siper sistemlerinden oluşan entegre hava savunma yapısının, Türkiye'nin savunma vizyonunun "omurgası" olduğu ifade edildi.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIĞIN İLANI

Yunan basınındaki değerlendirmede, Türkiye'nin farklı menzil ve kabiliyetlerdeki hava savunma sistemlerini tek bir komuta ağı altında birleştirebilmesinin, sadece teknik bir üstünlük değil, aynı zamanda "stratejik bağımsızlığın ilanı" olduğu belirtildi.

TAMAMEN YERLİ BİR ZİNCİR

Pentapostagma, Hisar-O programının mühendislikten üretime, test altyapısından lojistiğe kadar tamamen yerli bir zincir üzerine kurulduğuna dikkat çekerek, bunun Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma politikasının en somut örneği olduğunu yazdı.

KÜRESEL PAZARDA YÜKSELEN TÜRK SAVUNMA SANAYİİ

Haberde ayrıca, Asya, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen yoğun ihracat ilgisinin, Türkiye'yi savunma sanayiinde "küresel ölçekte etkin bir oyuncu" haline getirdiği yorumu yapıldı.

PLANLI DÖNÜŞÜMÜN ÜRÜNÜ

Yunanistan merkezli site, Türkiye'nin savunma projelerini "planlı bir dönüşümün ürünü" olarak değerlendirirken, "Hisar sistemleri yalnızca askeri bir yapı değil; Türkiye'nin kararlılığının, yenilikçiliğinin ve stratejik vizyonunun kalıcı bir beyanıdır" ifadeleriyle analizini noktaladı.

