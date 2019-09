Konami pes etmiyor!

Öte yandan PES 2020'de oyun zevkini artırmak için getirilen yenilikler arasında çalımlar da göze çarpıyor. İncelikli Top Sürme ile beraber Andrés Iniesta’nın yaptığı gibi top süren oyuncular, sağ joystick koluyla yüzünün dönük olduğu yönü değiştirmeden dar alanlardan kaçabiliyor veya çalımlardan sıyrılabiliyor.

Türkiye liginin de olduğu oyunda yine her Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarında yoğun taraftar desteğini hissetmek mümkün. PES bu özellikleriyle de en yakın rakibi FİFA serisine önemli oranda fark atmışa benziyor. Geçen yıl oyun severlerin en çok satın aldığı ve sevdiği oyunlar arasında yer alan PES bu yıl da yine oyun severlerin gözdesi olacak.

ÖNEMLİ ANLAŞMALAR VAR

Konami'nin efsane oyunundaki yeni değişiklikler ise şöyle sıralanıyorFirmanın ilk partner kulübü FC Barcelona ile anlaşma yenilemenin ardından KONAMI Arsenal FC, Manchester United, FC Bayern ve Juventus FC ile de yeni veya yenilenen ortaklıklara imza atmış – Avrupa dışında da çeşitli partnerlerle anlaşmıştı. Bu partnerlikler sayesinde eFootball PES 2020 Serie A’nın şampiyon takımı Juventus FC’yi resmi forması ve Allianz Stadium stadı ile birlikte görebileceğiniz tek futbol oyunu olacak. Ayrıca FC Bayern’in Allianz Arena stadı ve FC Barcelona’nın Camp Nou stadı da bu yıl tamamen KONAMI’nin oyununa özel olacak.

RONALDİNHO SÜPRİZİ

Firma, FC Barcelona’dan Lionel Messi, Juventus FC’’den Miralem Pjanic, FC Bayern’den Serge Gnabry ve Manchester United’tan Scott McTominay’in oyunun Standart versiyonunun kapak yıldızları olduğunu duyurmaktan gurur duyuyor. Oyuncular ayrıca oyunun dijitale özel Legend versiyonunu da satın alabilecekler ve bu versiyonda Brezilya’lı efsane Ronaldinho da bulunuyor. Bu versiyondaki bonuslar arasında Ronaldinho’nun özel olarak 3D taranmış versiyonu, myClub’da 10 maçlığına kiralanan Messi, oyun içinde kullanmalık Seçkin Ajanlar ve 3 Oyunculu Sözleşme Yenilemesi de mevcut.

eFootball PES 2020’daki Yenilikler:

• • Master League Yenilendi – Yeni interaktif diyalog sistemi, isabetli transfer sistemi, Zico, Cruyff ve Maradona gibi efsanevi menajerler, menajer modelleri ve sponsor logolarının kişiselleştirilmesi gibi özelliklerle oyuncuların en sevdiği mod çok daha iyi hale geldi.

• Maç Günü – Bu yıla özel yepyeni bir mod olan Maç Günü oyunculara iki takımdan birini seçip haftalık etkinliklere katılma, maçlardaki her bir mükemmel pas ve gol katkısının takımlarına puan kazandırdığı bir modda oynama fırsatı veriyor. Her haftanın sonunda her iki taraftan da en iyi performansı gösteren oyuncular Büyük Final’de yarışma üzere Temsilci olarak seçilecekler ve final oyun içindeki tüm kullanıcılara canlı yayınlanacak.

• Geliştirilmiş Görseller – Oyunda geliştirilmiş aydınlatma sistemi, geliştirilmiş futbolcu modelleri, gerçekçi ara sahneler ve tekrar görüntüleri ve ayrıca gerçek dünyadaki yayın görüntülerini taklit eden yepyeni bir kamera açısı da bulunuyor.

• En Büyük Lisanslar – Manchester United, FC Bayern ve tamamen eFootball PES 2020’ye özel Juventus FC’nin de aralarında bulunduğu 400’den fazla takım ve 10,000’in üzerinde futbolcu

• Ek Özellikler – Geliştirilmiş top saklama mekanikleri, duruma göre hassasiyeti değişen şut isabetleri, daha gerçekçi defans, yeni kasti faul tekniği, sahada oyuncuların kişiliklerini yansıtacak uyarlamalı futbolcu etkileşimi sistemi ve çok daha fazlası

• EURO 2020 DLC’si – UEFA EURO 2020 turnuvasını kutlamak üzere 2020’nin ikinci çeyreğinde ücretsiz güncelleme olarak yepyeni Avrupa içeriği ve mod eklenecek – daha fazla bilgiyi tarih yaklaştıkça vereceğiz.