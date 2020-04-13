Koronavirüs araştırmalarında kayıp halka: Pangolin

star.com.tr 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:10

Çin'in Hubei eyaletinden çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan kroonavirüs pandemisyle mücadele devam ederken, bilim insanları virüse karşı mücadelede bir avantaj sağlamak için adeta zamanla yarışıyor. Bu çalışmalar kapsamında, virüsün yayılma hızı, öldürücülüğü, hangi koşullarda yaşadığı ya da öldüğü gibi önemli konularım yanı sıra, 'virüsün kökeni' de, başlıca araştırma konuları arasında. Daha önce yarasa, yılan hatta köpeklerin virüsün kaynağı olabileceği tartışılsa da, araştırmalar bu fikirlerin hepsini çürütüyor. İşaretler ise, pangolinleri gösteriyor gösteriyor.

Şubat ayında Çin'in Guangzhou kentindeki araştırmacılar, geleneksel Çin tıbbında sıklıkla kullanılan uzun burunlu, karınca yiyen memeliler olan pangolinlerin, koronvirüsü insanlara taşıyan olası ara konakçı olduğunu açıklamıştı.

Guangzhou Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden iki araştırmacı Shen Yongyi ve Şiao Lihua'nun yaptığı açıklamada, 'Ncov-2019'un potansiyel kaynağı olarak pangolini belirledik salgın ve diğer bulgularda enfekte kişilerde, genetik karşılaştırma temelinde dizilerin % 99 pangolinlerle benzer olduğunu belirledik.' denildi.

Bu araştırmacıların açıklamaları, kesin verilerle kayıtlara geçmese de, Avustralya Sidney Üniversitesi'nde bir virolog olan Edward Holmes, genetik bir analize dayanan çalışmayı, makul göründüğünü söyledi. Holmes, 'Bu son derece ilginç bir gözlem. Daha fazla ayrıntı görmemiz gerekse de, şimdi pangolinlerin 2019-nCoV ile yakından ilişkili virüsler taşıdığı ortaya çıkan başka veriler olduğu için mantıklı.' dedi.

SON ARAŞTIRMALARDAN ÇIKAN SONUÇ DA 'PANGOLİN'

Michigan Üniversitesi Biyoinformatik Profesörü Yang Zhang ve beraberindeki bir ekip, koronavirüs pandemisiyle ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, 'Biz biyoinformatörlerden oluşan bir ekibiz ve bu virüsün kökenini araştırmanın küresel topluluğa karşı sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.' denildi.

Virüsın yılanlardan geçme ihtimali olmadığını belirten araştırmacılar, çalışma ile ilgili şu açıklamalarda bulundu

'Laboratuvarımızda yaptığımız araştırmalara dayanarak, biz yılanların aksine virüsün pangolinlerden geçtiğini düşünüyoruz. Pangolinler insanlara coronavirüs bulaşmasında konukçu olarak görev yapmış ve devam eden COVID-19 pandemisine yol açmış olabilir Pullu bir karıncayiyen olarak da bilinen pangolin, pullarıyla bilinen tek memelidir. Asya ve Afrika'da bulunur. Takip çalışmamız ayrıca Malayan pangolinlerin akciğer örneklerinde bulunan bir koronavirüsün genetik dizisinin SARS-CoV-2'ye oldukça benzer olduğunu bulmuştur. İki virüs genetik dizilerinin yüzde 91'i aynıdır.

Araştırmada pangolinlerin artık ara konakçı olarak en büyük şüpheli olduğu, anca çalışmaların diğer potansiyel ara konakçılar için de devam etmesi gerektiği belirtildi.

Bu arada, diğer bazı araştırma grupları da SARS-CoV-2'ye çok benzeyen koronavirüslerden enfekte olan pangolinler tespit etmiştir.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 853 bini aştı. Salgında ölenlerin sayısı ise, 110 bini geçti.

star.com.tr