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Bilim-Teknoloji

Koronavirüs etkisi uzaya sıçradı

Koronavirüsün (Corona virus - Covid-19) küresel etkisi, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında planlanan ortak Mars misyonunu programını durdurdu.

star.com.tr12 Mart 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:11
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Koronaviürüs, küresel etkisini sürdürüyor. Rusya ile Avrupa Uzay ajansının ortak programı da koronavirüs etkisinden nasibini aldı. Kızıl Gezegen'de hayat olup olmadığını belirlemek için tasarlanan ExoMars misyonu bu yaz başlayacaktı. Ancak ölümcül koronavirüsün yayılmasından dolayı iddialı projenin hazırlıkları askıya alındı.

Avrupa ve Rusya uzay ajanslarına göre, COVID-19 salgını projenin son aşamasını tehlikeye attı.

Roscosmos genel müdürü Dmitry Rogozin, bu erteleme kararının zor ancak gerekli bir karar olduğunu söyledi. Rogozin, 'Koronavirüs, Avrupa'da uzmanlarımızı ortak çalışma ve seyahat devam etme olasılığını zora sokan bir duruma neden oldu.' dedi.

İki aydan fazla bir süre önce Çin'de Wuhan'da başlayan virüs, Avrupa'nın çoğunu felç etmeye başladı. Avrupa'daki en sert etki İtalya'da görüldü. Hükümet, tüm zorunlu olmayan iş ve hizmetler ve operasyonların askıya alınması kararı aldı.

ExoMars misyonu gecikmelerle karşı karşıyayken, çok daha iyi bilinen bir ortak uzay projesi - Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) henüz koronavirüse yenik düşmedi. İstasyon, Roscosmos, ESA, NASA ile Japon ve Kanada uzay ajansları arasındaki işbirliğinin bir sonucu. Yakın gelecekte operasyonlarda herhangi bir duraksama olacağına dair herhangi bir işaret yokt.

Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

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