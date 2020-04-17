Koronavirüs uzaya da sıçramış olabilir!

star.com.tr 17 Nisan 2020 Cuma 15:26 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:26

Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için bulundukları Kazakistan’daki Baykonur uzay tesisisinde bulunan Evgeniy Mikrin’in koronavirüs testinin pozitif çıkması virüsün astronotlara da bulaşmış olma ihtimalini gündeme getirdi.

9 Nisan’daki uçuş öncesi Mirkin’in sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak astronotlar ile yakın temasta bulunması bu olasılığı bir hayli yükselttiği bildirildi.

Astronotlar Anatoliy Ivanişin, Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy,Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssünden bilimsel araştırmalar için MS-16 uzay aracı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’na Soyuz roketi ile fırlatılmıştı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Rosmoscos) tarafından Soyuz-2.1a fırlatma aracı ile gönderilen Soyuz MS-16’nın yaklaşık 6 saat sonra istasyona ulaşmıştı.

Roscosmos konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kozmonotların 6 buçuk ay süreyle istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyeceği, deney ve çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Oleg Skripoçka ile NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan’ın ise bugün dünyaya döndü.

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