23 Nisan 2020 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 10:24

Koronavirüs Whatsapp Danışma Hattı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak WhatsApp Danışma Hattı numarasını araştırmaya başladı. Türkiye'de koronavirüs karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların sorularını cevaplamak amacıyla bir iletişim ağı kuruldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs WhatsApp Danışma Hattı kuruldu. Peki, Koronavirüs Whatsapp Danışma Hattı ne işe yarar? Koronavirüs Whatsapp Danışma Hattı numarası kaç? konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı bir adım daha attı. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Koronavirüs WhatsApp Danışma Hattı kurulduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar Koronavirüs WhatsApp danışma hattının ne işe yaradığını ve Koronavirüs WhatsApp danışma hattı numarasının kaç olduğunu merak etmeye başladı. Bakanlığın resmi twitter hesabından yapılan açıklama ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS WHATSAPP DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?

Bakanlık, WhatsApp üzerinden de hizmet verecek. Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.

Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla mücadele için WhatApp Danışma Hattı kurulduğunu açıkladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda 0541 888 01 numaralı telefon üzerinden hizmete ulaşılabileceği belirtildi.