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Bilim-Teknoloji

Baykar'dan koronavirüsle mücadeleye destek: 250 solunum cihazı siparişi vermeye karar verdik

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, 'Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik.' ifadesini kullandı.

AA22 Mart 2020 Pazar 15:11 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:13
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Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bayraktar, koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınması, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Yeryüzündeki her bir can bizim için çok kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi tam da bugünler için, yarınlar için var. Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Selçuk Bayraktar, bu mücadelenin diğer ayağının sağlık emekçilerine, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor.

Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu kavramış tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız."

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