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Bilim-Teknoloji

Koşullar 45 bin feette oluştu! Türkiye'nin 2. astronotu Atasever: 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 'Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun koşullar oluştu. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık' dedi.

11 Haziran 2024 Salı 11:48 - Güncelleme:
Koşullar 45 bin feette oluştu! Türkiye'nin 2. astronotu Atasever: 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Vücuduna takılmış deney setleriyle 7 farklı deneyi icra etti. Deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanındı. Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız. 21. yüzyılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış oldu. Uzayın sağladığı ekonomik fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanma güçlendi. Yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmaları yatıyor. Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız. Türksat 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacak. Milli uydu markamızı oluşturacağız. Uzay alanında toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz.

Atasever'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ben küçükken hiç hayalimde astronot olmak yoktu. Benim için uzay konusu yaşımı çok çok aldıktan sonra gelişmeye başlayan bir hayaldi. 2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim. Uzay ajansımız kurulu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan birisi olarak seçildim. Alper Abi'yle birlikte Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik. Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım. 7 farklı deney icra ettik. 28 Mayıs'ta ABD'ye hareket ettik. Action Space firmasında deneylerimizi hazırladık. Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun koşullar oluştu. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık. Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana... 8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya.

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