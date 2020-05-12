star.com.tr 12 Mayıs 2020 Salı 13:11 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:12

Avrupa Kalp Dergisi'nde Pazartesi günü yayımlanan yeni bir çalışma, erkeklerin kanlarında, kadınlardan daha yüksek ACE2 konsantrasyonlarına sahip olduğuna dair bilimsel kanıtlar sundu. Çalışmaya göre kalp, böbrek, bağırsak gibi organlarda bulunan ACE2, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin hücresel girişi için gerekli reseptördür.



Çalışmada, ACE2 reseptörünün normalde insan vücuduna yardımcı olurken, kişinin kan basıncını stabilize ettiği ve kan damarı genişlemesini düzenlediği için, aynı zamanda SARS-CoV-2'nin başak proteininin hedefi olduğu belirtildi. Ayrıca, başak proteininin, kendisini reseptöre bağladıktan sonra, yeni koronavirüs insan hücresini istila edebildiği ve bireyi enfekte edebildiği ifade edildi.

COVID-19'dan kadınlara göre daha fazla erkeğin öldüğü bilinmesine rağmen, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Diğer sağlık uzmanları, bu eşitsizliğin nedeninin, 'erkeklerin riskli davranışları' olabileceğini tahmin etmişlerdi.

Son çalışmalara önderlik eden Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi'nden (UMC) Doktor Iziah Sama, ' Potansiyel olarak, COVID-19'dan erkeklerin kadındalardan daha fazla ölüyor. Biz, güçlü biyolojik belirleyicileri araştırdığımızda, ACE2'nin erkeklerde, kadınlara göre daha fazla olduğunu belirledik.' dedi.

Son çalışmadan elde edilen bulgular, bilim adamlarının ACE2'nin yeni koronavirüsün neden olduğu solunum hastalığı olan COVID-19'un akciğerlere ulaşmasında anahtar bir rol aldığı varsayımını daha da ileriye götürdü.

UMC Groningen'de Kardiyoloji Profesörü olan Dr. Adriaan Voors, 'ACE2 hücrelerin yüzeyinde bir reseptördür. Koronavirüsle bağlanır ve hücrenin yüzeyinde TMPRSS2 adı verilen başka bir protein tarafından değişime uğradıktan sonra, sağlıklı hücrelere girmesine ve enfekte etmesine izin verir. Akciğerlerde yüksek düzeyde ACE2 bulunur ve bu nedenle COVID-19 ile ilişkili akciğer bozukluklarının ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı düşünüyoruz.' açıklamasında bulundu.

star.com.tr