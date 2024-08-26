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Bilim-Teknoloji

Kritik başarı! Yerli elektrikli itki motorumuz ''uzay tarihçesi'' kazandı

TÜBİTAK UZAY tarafından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için geliştirilen 'elektrikli itki motoru' başarıyla ateşlenerek yer sabit yörüngede 'uzay tarihçesi' kazandı.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Kritik başarı! Yerli elektrikli itki motorumuz ''uzay tarihçesi'' kazandı
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TÜBİTAK'ın sosyal medya hesabından Türksat 6A projesi kapsamındaki son bilgiler paylaşıldı.

YERLİ ELEKTRİKLİ İTKİ MOTORUMUZ "UZAY TARİHÇESİ" KAZANDI

Proje için TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen HALE 1500 elektrikli itki motorunun 7 dakika boyunca başarıyla ateşlendiğine işaret edilen paylaşımda, "Böylelikle, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli itki motorumuz 35 bin 786 kilometre irtifadaki yer sabit yörüngede uzay tarihçesi kazanmış oldu." ifadesi kullanıldı.

- "UYDUMUZUN GÖREV ÖMRÜNÜ ARTIRMA İMKANINA SAHİP OLACAĞIZ"

Paylaşımda, uydunun manevra çalışmalarına ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Türksat 6A'nın yörünge testlerine devam ederken, bir yandan da Dünya, Güneş ve Ay kaynaklı bozucu etkenlere karşın uydumuzu yörüngesinde tutabilmek ve diğer uydularla güvenli mesafeyi koruyabilmek için periyodik mevzi koruma manevraları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için uydumuzu boylamında tutmak ve yörünge daireselliğini koruyabilmek için yerleştirdiğimiz 2 yerli elektrikli itki motorunu kullanacağız. Daha önce İMECE uydumuzda da HALE 300 versiyonunu başarıyla kullandığımız elektrikli itki motorumuz sayesinde artık daha az yakıtla manevra gerçekleştirebilecek ve uydumuzun görev ömrünü artırma imkanına sahip olacağız. Milli uzay yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz bu adım, ülkemizin bağımsız teknolojik gücünün ve azimli mühendislerimizin eseri. Ekiplerimizle gurur duyuyoruz."

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