Kritik cihaza yerli ve milli dokunuş! Türkiye rakiplerini saf dışı bıraktı

Pharus Tech Mühendislik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Mehmet Doğan, bir kaza halinde gemiden kimlik ve konum bilgisi ileterek uydu haberleşme vasıtasıyla acil yardımın gelmesini sağlayan acil konum vericisini yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerini belirterek cihazın, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yurt içinde ve dışında satışa sunulacağını bildirdi.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 12:21
Doğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledikleri cihazla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Türkiye'nin yıllardır ithal ettiği cihazı yerli ve milli imkanlarla üretmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Mehmet Doğan, şunları kaydetti:

"EPIRB'in bir kaza halinde gemiden kimlik ve konum bilgisi ileterek uydu haberleşme vasıtasıyla acil yardımın gelmesini sağlayan yüksek teknoloji cihazları... Türkiye acil konum vericisini ithal ediyordu ve uzun sürelerde ancak tedarik edebiliyordu. Biz hem yabancılardan teknik açıdan daha üstün bir ürünü millileştirdik hem de buna dair patent aldık."

Pharus Tech Mühendislik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Doğan, yabancı markalarca bu vericilerin suda salınımı için ve her iki yılda bir değişmesi gereken bir cihaz kullanıldığını belirterek patentli çözümleriyle bu durumu ortadan kaldırdıklarını, yenileme ve bakım süreçlerini iki yıldan 10 yıla çıkardıklarını anlattı.

Deniz taşıtları için tasarlanan cihazın sertifikasyon aşamasında olduğunu bildiren Doğan, "Bunun akabinde hem yurt dışında hem Türkiye'de herhangi bir deniz taşına satılabilecek hale gelecek. Hava taşıtları için yaptığımız acil konum vericisinin ise prototipi tamamlandı ve test sertifikasyon sürecine giriyor. O da 2026 bitmeden tamamen bitmiş ve ürünleşmiş olarak hava taşıtlarında kullanıma girecek." diye konuştu.

